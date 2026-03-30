30 марта 2026 в 09:17

В Красноярске лифт с девочкой-подростком пролетел шесть этажей

Девочка-подросток серьезно пострадала в результате аварийного падения лифта в многоэтажном доме в Красноярске, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Инцидент произошел 29 марта, когда школьница зашла в кабину на 14-м этаже для спуска вниз. Во время движения лифт резко сорвался и пролетел шесть этажей, прежде чем сработали системы экстренной остановки.

В результате произошедшего девушка получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью. В настоящее пострадавшая находится в больнице, угрозы ее жизни нет, — рассказали в ведомстве.

По факту инцидента правоохранительными органами уже возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура региона начала масштабную проверку в отношении застройщика и управляющей компании, ответственной за содержание лифтового оборудования. Ранее, в 2026 году, надзорное ведомство уже дважды привлекало сотрудников данной УК к административной ответственности за ненадлежащее содержание общедомового имущества.

Ранее в Ленинградской области нашли школьницу, пропавшую в начале марта. Девочка обнаружилась в наркопритоне в микрорайоне Аэродром. Она находилась в состоянии алкогольного, и, возможно, наркотического, опьянения.

