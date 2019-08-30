Прокуратура Свердловской области собирается в конце 2019 — начале 2020 года завершить проверку обстоятельств гибели туристической группы Дятлова. Трагедия произошла 60 лет назад на Северном Урале.
В данный момент изучаются три главные версии, все они связаны с природными факторами. В марте 2019-го представители надзорного ведомства побывали на перевале Дятлова для получения дополнительной информации, способной повлиять на выводы юристов, пишет «
Представители же регионального фонда «Памяти группы Дятлова» заявили, что прокуратура напрасно зациклилась на рассмотрении только природных причин ЧП.
Ранее News.ru сообщал, что гибель группы Дятлова может быть связана с загадочной болезнью, при которой люди временно отключаются от происходящей реальности. Такого мнения придерживается уралец Василий Мехоношин.