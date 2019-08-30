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Прокуратура Свердловской области собирается в конце 2019 — начале 2020 года завершить проверку обстоятельств гибели туристической группы Дятлова. Трагедия произошла 60 лет назад на Северном Урале.

В данный момент изучаются три главные версии, все они связаны с природными факторами. В марте 2019-го представители надзорного ведомства побывали на перевале Дятлова для получения дополнительной информации, способной повлиять на выводы юристов, пишет «Интерфакс».

Представители же регионального фонда «Памяти группы Дятлова» заявили, что прокуратура напрасно зациклилась на рассмотрении только природных причин ЧП.

Ранее News.ru сообщал, что гибель группы Дятлова может быть связана с загадочной болезнью, при которой люди временно отключаются от происходящей реальности. Такого мнения придерживается уралец Василий Мехоношин.

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