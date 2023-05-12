Призывников из ЛНР пообещали не отправлять в войска Пасечник: весенний призыв на военную службу пройдет без отправки призывников в войска

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Весенний призыв на военную службу в 2023 году в Луганской Народной Республике пройдет без отправки призывников в войска, заявил в интервью агентству «Луганскинформцентр» врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил, что созданные призывные комиссии обеспечат медосвидетельствование призывников и принятие решений о призыве на военную службу, предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, освобождении от призыва на военную службу, о зачислении в запас, об освобождении от исполнения воинской обязанности, а также будут вести учет уклонистов.

Уточню, что весенний призыв 2023 года пройдет без отправки призывников в войска, — сказал Пасечник.

19 апреля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки, отправленные в весенний призыв, не будут иметь юридической силы. По его словам, повестки будут рассылаться с целью понять, как работает новая система и доходят ли они до призывников.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что призывной возраст в России могут повысить уже в осенний призыв 2023 года. Предложение министра обороны Сергея Шойгу о повышении максимального возраста призыва в армию с 27 до 30 лет, а минимального — с 18 до 21 года еще в январе 2022 года поддержал президент Владимир Путин.