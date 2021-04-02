Прививку от коронавируса сделала родившаяся при царе россиянка

https://static.news.ru/photo/7fcaf30e-93a6-11eb-abba-96000091f725_660.jpg Фото: Елизавета Бойкова

106-летняя россиянка Елизавета Бойко, родившаяся 5 сентября 1914 года, при правлении царя Николая II, сделала прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Пенсионерка живёт в доме-интернате для престарелых. Прививку препаратом «Спутник V» ей сделала выездная бригада врачей. Сейчас долгожительница чувствует себя хорошо.

Ранее теледоктор Александр Мясников объяснил обязательность вакцинации от коронавируса для пожилых людей. Он призвал молодых людей рассказать своим пожилым родственникам об обязательной для них вакцинации. Врач подчеркнул, что на одной чаще весов находятся возможные короткие побочные реакции, а на другой — жизнь.

Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов назвал правила подготовки к вакцинации для пожилых людей. Прививку им можно делать при отсутствии противопоказаний. Процедуру также можно провести при хронических заболеваниях в стадии ремиссии, но от неё следует отказаться при острой форме течения.

Как писал NEWS.ru, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва заявила, что пожилым людям необходимо вакцинироваться от коронавирусной инфекции, если для них существует высокий риск тяжёлого течения болезни из-за ослабленной иммунной системы. Она добавила, что организм пожилого человека не может «адекватно» реагировать на столкновение с незнакомым вирусом, пенсионерам требуется больше времени для восстановления. Ряд перенёсших коронавирус пожилых людей жалуется на головные боли, одышку, усталость, не сразу возвращается вкус и запах. Доктор добавила, что иммунная система пожилых людей не может агрессивно реагировать на введение чужеродного белка, из-за чего они легче переносят прививку, чем молодые люди.