Названа предварительная причина взрыва в воинской части под Хабаровском Возможной причиной взрыва в воинской части под Хабаровском может быть неосторожность

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятной причиной взрыва пороха при разгрузке боеприпасов в воинской части в посёлке Тейсин Хабаровской области могло стать неосторожное обращение со взрывоопасными предметами, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошёл 12 мая в Амурском районе и унёс жизнь одного человека, ещё восемь пострадали.

По предварительным данным, неосторожное обращение со взрывоопасными предметами могло стать причиной взрыва пороха. Точная версия будет установлена в ходе разбирательства, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в местной воинской части один человек погиб и восемь пострадали, они доставлены в больницу. В результате инцидента начался пожар. На месте работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства случившегося.

В марте старый боеприпас взорвался на территории бывшей военной части в селе Большая Тура в Забайкалье. Солдаты, патрулировавшие территорию, пытались вытащить его из-под снега и нарушили технику безопасности. Троим пострадавшим солдатам срочной службы оказали помощь, жизни военных вне опасности.