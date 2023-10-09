При пожаре в Благовещенске погибли двое малолетних детей

Фото: СК РФ

Двое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме в Благовещенске, сообщает Следственный комитет России. Отмечается, что одному из них было три года, другому — четыре. Их тела обнаружили спасатели. Возбуждено уголовное дело.

Вечером 8 октября 2023 года произошло возгорание частного дома по улице Заводской в городе Благовещенске. При тушении были обнаружены тела малолетних мальчиков 2019 и 2020 годов рождения, — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье о причинение смерти по неосторожности двум лицам. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, устанавливаются причины произошедшего.

Накануне двое малолетних детей погибли в Люберцах при пожаре в частном доме. ЧП произошло в поселке Малаховка. Их мать вышла из дома к соседке, оставив четырехлетнего ребенка с двухлетним малышом. Вернувшись, она обнаружила своих детей без признаков жизни.

До этого пожар, вспыхнувший в магазине на юге Новокузнецка, унес жизнь 12-летней девочки. Ребенок оставалась в магазине на ночь вместе с родственницей, работавшей там охранником. Утром женщина проснулась от запаха гари и тут же разбудила ребенка. Пока они выбирались девочка и надышалась токсичным дымом. Она умерла по дороге в больницу. Родственницу госпитализировали.