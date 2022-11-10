При обстреле ВСУ Донецка погиб один человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате обстрела украинскими войсками Донецка погиб один человек и еще один получил ранения, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, ночью и ранним утром по городу было выпущено 12 снарядов калибром 152 и 155 мм.

В результате варварского ночного обстрела нацистами территории Куйбышевского района произошло прямое попадание в квартиру многоэтажки по ул. Вахрушева. Погиб мужчина 2002 г. р., — написал мэр.

Градоначальник уточнил, что осколочные ранения получила 40-летняя женщина. Она находится в больнице.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о тяжелых боях вблизи населенного пункта Павловка. Он рассказал, что действия ведутся с целью занять Угледар, что в свою очередь необходимо для того, чтобы сдвинуть войска ВСУ от Донецка.

7 ноября полковник Народной милиции ДНР Артем Жога заявил, что территория донецкого аэропорта полностью зачищена от украинских сил. Командир разведывательного батальона «Спарта» подтвердил слова военного корреспондента Семена Пегова и добавил, что последние позиции противника были уничтожены еще месяц назад. По словам военного, о полном освобождении сообщили сейчас после того, как силы ВСУ были отброшены за трассу М-4.