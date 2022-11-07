Полковник Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога заявил, что территория донецкого аэропорта полностью зачищена от украинских сил. Командир разведывательного батальона «Спарта» подтвердил слова военного корреспондента Семена Пегова и добавил, что последние позиции противника были уничтожены еще месяц назад. По словам военного, о полном освобождении сообщили сейчас после того, как силы ВСУ были отброшены за трассу М-4.
Позавчера Семен Пегов сообщил о полной зачистке территории донецкого аэропорта. Подтверждаю его слова и публикую отрывки видео со штурмов последних укрепрайонов противника в ДАП — Большого и Малого муравейников, — написал Жога в своем Telegram-канале.
Он отметил, что операции проводились совместно с ротой батальона 1539 «Архангел Михаил», с танкистами ОТБ и артиллеристами 238-й артбригады.
Взятый в плен в районе Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук ранее рассказал, что Киев собирался забросить диверсантов в три российских региона для нанесения ударов по инфраструктуре. По его словам, речь идет о подготовке терактов в Брянской, Курской и Белгородской областях. Он добавил, что диверсанты планировали использовать для этого военную технику с российскими опознавательными знаками. Он добавил, что ВСУ несут большие потери в Донбассе, а также морально подавлены.