В ДНР заявили о полной зачистке территории аэропорта Донецка Полковник Народной милиции ДНР Артем Жога: территория аэропорта Донецка полностью зачищена

Фото: Sandro Maddalena / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Полковник Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога заявил, что территория донецкого аэропорта полностью зачищена от украинских сил. Командир разведывательного батальона «Спарта» подтвердил слова военного корреспондента Семена Пегова и добавил, что последние позиции противника были уничтожены еще месяц назад. По словам военного, о полном освобождении сообщили сейчас после того, как силы ВСУ были отброшены за трассу М-4.

Позавчера Семен Пегов сообщил о полной зачистке территории донецкого аэропорта. Подтверждаю его слова и публикую отрывки видео со штурмов последних укрепрайонов противника в ДАП — Большого и Малого муравейников, — написал Жога в своем Telegram-канале.

Он отметил, что операции проводились совместно с ротой батальона 1539 «Архангел Михаил», с танкистами ОТБ и артиллеристами 238-й артбригады.

Взятый в плен в районе Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук ранее рассказал, что Киев собирался забросить диверсантов в три российских региона для нанесения ударов по инфраструктуре. По его словам, речь идет о подготовке терактов в Брянской, Курской и Белгородской областях. Он добавил, что диверсанты планировали использовать для этого военную технику с российскими опознавательными знаками. Он добавил, что ВСУ несут большие потери в Донбассе, а также морально подавлены.