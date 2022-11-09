Пушилин рассказал о тяжелой обстановке в Павловке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о тяжелых боях вблизи населенного пункта Павловка. В эфире Первого канала он рассказал, что противостояние ведется с целью занять Угледар. Это в свою очередь необходимо для того, чтобы сдвинуть войска ВСУ от Донецка, подчеркивает Пушилин.

Продолжается освободительная операция в направлении Угледара. Тяжелые бои идут в районе населенного пункта Павловка. Но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника от Донецка, в частности, — сказал он.

Также он заявил, что украинские военные имели серьезные укрепления вблизи донецкого аэропорта. В том случае, если эту территорию удастся «зачистить», российские войска смогут продвинуться вперед по нескольким направлениям, считает Пушилин.

Позиции противника <...> — это так называемые большой и малый муравейники, где противник имел очень серьезные укрепления. Это были внешние территории аэропорта плюс часть взлетно-посадочной полосы. Это дает нашим подразделениям возможность продвигаться в нескольких направлениях, в том числе Опытного, Водяного, — уточняет врио главы ДНР.

Ранее военкор Александр Сладков опубликовал послание бойцов морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота ВС РФ к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. В нем говорилось, что в ходе боев в районе Павловки морпехи якобы несут большие потери. Авторы послания попросили руководство края обратиться в Министерство обороны, чтобы разобраться в ситуации.

Те в свою очередь опровергли появившиеся в социальных сетях сообщения о больших потерях в ходе боев за Павловку. Видеообращение военных опубликовал сам Кожемяко.

Депутат Госдумы Евгений Федоров организовал анонимное голосование о принятии мер за ранее опубликованные материалы Сладкова. В свою очередь секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак раскритиковал Федорова за подобные негативные высказывания. Сенатор призвал отправить парламентария на фронт за счет партии и выдать ему необходимую экипировку.