Приморские морпехи опровергли данные о больших потерях в ДНР Морпехи из Приморья заявили, что сведениях о больших потерях в Павловке не соответствуют действительности

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Служащие 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота опровергли появившиеся в социальных сетях сведения о больших потерях в ходе боев за Павловку в Донецкой Народной республике. Видеообращения военных в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Сам он до этого уже утверждал, ссылаясь на данные от командования, что данные о высоких потерях не соответствуют действительности.

Прошла информация, якобы 155-й бригады, нашего отряда (добровольческий отряд «Тигр» — NEWS.ru) больше не существует. Хотим сказать, что отряд строй держит, бригада воюет. К сожалению, потери есть, — говорит на видео один из военных.

На другой записи служащий отмечает, что в Павловке идут тяжелые бои. По его словам, бойцы при этом продолжают выполнять поставленную перед ними задачу.

Ранее в Сети появилось обращение к Кожемяко от лица служащих 155-й бригады ТОФ. В нем говорилось, что в ходе боев в районе Павловки морпехи несут большие потери. Авторы послания попросили руководство края обратиться в Министерство обороны, чтобы разобраться в ситуации.

После этого губернатор Приморья проверил по своим каналам достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы имеющих место больших потерях 155-й отдельной гвардейской бригады. Он подчеркнул, что «потери есть, но не такие».

Кроме того, в Минобороны опровергли сообщения из соцсетей. В военном ведомстве подчеркнули, что потери составляют менее 1% боевого состава и 7% ранеными.