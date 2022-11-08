«Специально для таких балаболов»: Турчак призвал отправить депутата на СВО Турчак призвал отправить депутата Федорова на СВО

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Андрей Турчак

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Telegram-канале жестко раскритиковал депутата Госдумы Евгения Федорова за негативные высказывания в адрес военного корреспондента Александра Сладкова. Сенатор призвал отправить на фронт парламентрия за счет партии и выдать ему необходимую экипировку.

Хотелось бы напомнить Федорову, что посты строчить — это, вам, не мешки ворочать. Лучший способ доказать любовь к Родине, за которую так якобы болеет депутат, — это взять в руки автомат по примеру тех его коллег из ЕР, что уже находятся на фронте. <...> Партия готова организовать Федорову трансфер и обеспечить необходимой экипировкой. А вообще, конечно, нам все-таки нужен закон об императивном мандате депутата-списочника. Как раз специально для таких балаболов, как Федоров, — написал Турчак.

По словам сенатора, сколько раз он «ни заезжал на „передок“ — ни от кого и никогда не слышал, чтобы там хоть раз видели Фёдорова». Турчак считает, что об отношении депутата к своему народу. При этом в публичном пространстве Федоров, как выразился политик, «горлопанит без умолку, да ещё умудряется публиковать оскорбительные сообщения в адрес тех, кто постоянно находится на передовой».

По мнению политика, в настоящее время рабочая поездка «настоящего патриота и депутата в зону СВО» не является предметом для особой гордости, а должно быть нормой. Свое мнение Турчак объяснил тем, что народные избранники должны быть рядом с народом, а если «народ — воюет», значит, и их место рядом.

Накануне Федоров организовал анонимное голосование о принятии мер за ранее опубликованные материалы Сладкова. В них журналист сообщил о послании бойцов морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота ВС РФ к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

Ранее служащие 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота опровергли появившиеся в социальных сетях сообщения о больших потерях в ходе боев за Павловку в Донецкой Народной Республике. Видеообращение военных в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.