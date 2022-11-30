Предпринимателя из Новосибирска осудили за продажу несуществующих стульев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил предпринимателя к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за крупное мошенничество — осужденный продавал несуществующие стулья, передает «Сиб.фм». По данным издания, Кирилл Карецкий создал в социальных сетях страницу, через которую предоставлял услуги по изготовлению мебели. Преступник принимал заказы, но не выполнял свои обязательства.

28 ноября 2022 года провозглашен приговор по уголовному делу в отношении Карецкого Кирилла, обвиняемого в совершении 43 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, одного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и четырех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ, — сообщили в суде.

Помимо того, с Карецкого взыскали 1 млн 202 тысячи рублей в пользу 43 потерпевших в качестве возмещения материального ущерба.

Экс-замначальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонида Харламова Московский гарнизонный военный суд ранее приговорил к пяти годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в получении взяток в особо крупных размерах. Подсудимого лишили воинского звания полковника, а конфискованные у него 3 млн рублей и имущество на сумму более 2 млн рублей обращены в пользу государства.