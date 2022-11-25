Суд приговорил бывшего составителя гособоронзаказа к пяти годам колонии Суд приговорил экс-составителя гособоронзаказа Харламова к пяти годам колонии

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Московский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего замначальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонида Харламова, сообщает ТАСС. Он был признан виновным в получении взяток в особо крупных размерах.

Суд признал виновным Харламова Л. А. по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взяток в особо крупном размере» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — огласил решение судья.

Полковник Харламов отвечал в Минобороны за снабжение сухопутных войск реактивными системами залпового огня. По версии следствия, в 2019–2022 годах он получил в общей сложности 6,52 млн рублей от руководителя АО «Корпорация НПО РИФ» за выгодные госконтракты и «общее покровительство». Следствие настаивало на аресте Харламова, полагая, что он может оказать давление на свидетелей, а также скрыться за границей.

По прошествии трех месяцев следствие сочло, что Харламова можно освободить из-под стражи. Он дал признательные показания и подтвердил их на очных ставках со свидетелями. Кроме того, по делу собраны убедительные доказательства, поэтому полковник не сможет уничтожить улики или помешать расследованию иным способом. Он был выпущен из СИЗО на условиях запрета определенных действий. Так, он не может пользоваться интернетом, телефоном и услугами почты, посещать место своей прошлой службы и любые организации Минобороны, а также контактировать со всеми военнослужащими и гражданскими лицами, проходящими свидетелями по делу.