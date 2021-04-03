Предполагаемого убийцу телеведущего из Ингушетии задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/38325cfa-9485-11eb-b8ee-96000091f725_660.jpg Амирхан Кокурхоев Фото: amir_kokurho/instagram.com

В Москве задержали Ризвана Котиева. Он находился в федеральном розыске по подозрению в убийстве ингушского телеведущего и спортивного комментатора Амирхана Кокурхоева.

Разыскиваемого по делу об убийстве известного телеведущего задержали в Новой Москве, он заключён под стражу, — цитирует «Интерфакс» сообщение.

Отмечается, что инцидент произошёл на бытовой почве в 2017 году. Кокурхоев был доставлен в хирургическое отделение Сунженской центральной районной больницы № 1 с ножевым ранением грудной клетки, он скончался, не приходя в сознание.

По версии полиции, смертельное ранение нанёс 26-летний Ризван Котиев, проживающий на одной с ним улице, в ходе возникшей драки на почве личных неприязненных отношений. Он скрылся вместе со своим 60-летним отцом, Русланом Джамалдиновым.

Позже полиция задержала Джамалдинова. Суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима. Котиев с тех пор находился в розыске.

Ранее сообщалось, что бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров, находившийся в розыске с 2019 года, был задержан по уголовному делу о насилии в отношении более 60 правоохранителей во время протестных акций.

3 апреля 2019 года спецслужбы провели оперативно-следственные мероприятия у пяти активистов протестного движения, в результате которых Ахмеда Погорова и председателя общественного движения «Опора Ингушетии» Бараха Чемурзиева увезли на допрос. Тогда же Чемурзиев, Мальсагов и Барахоев были арестованы на 10 суток. Отбывая наказание в спецприёмнике, 65-летний Барахоев объявил голодовку, писал NEWS.ru.