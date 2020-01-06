Сотрудники правоохранительных органов Таганрога начали разыскивать мужчину, который подъехал на своём автомобиле к одной из детских площадок в городе и предлагал маленьким детям прокатиться вместе с ним.
В полицию обратились родители малышей, которым те сразу же рассказали о «странном дяде».
Мужчина подъехал на своём Volkswagen Tiguan к детской площадке, расположенной по адресу: улица Трудовых Резервов, дом 4. Он начал предлагать ребятам прокатиться, однако в это время поблизости появились взрослые, которые своим видом спугнули разыскиваемого. Он уехал, однако камеры наружного наблюдения зафиксировали транспортное средство предполагаемого злоумышленника.
Кадр с видеозаписи был опубликован в социальных сетях. В настоящее время мужчину разыскивает полиция,
Ранее NEWS.ru писал, что силовики ищут мужчину, который приставал к девочке в Екатеринбурге, рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых. Полицейские опрашивают возможных свидетелей происшествия и пытаются установить личность подозреваемого.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен