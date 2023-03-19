Правительство одного из российских регионов отправили в отставку Правительство Чукотского автономного округа ушло в отставку

Фото: vk.com/chukotkagov

Правительство Чукотского автономного округа (ЧАО) в полном составе ушло в отставку по решению временно исполняющего обязанности губернатора региона Владислава Кузнецова. Как сообщается на сайте правительства субъекта, сотрудники администрации и заместители главы ЧАО будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Правительство Чукотского автономного округа в полном составе ушло в отставку в соответствии с Уставом региона, — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 15 марта подписал указ об освобождении от должности экс-главы ЧАО Романа Копина по собственному желанию. Врио главы региона был назначен Кузнецов. Сразу после вступления в должность политик отметил, что ему необходимо выехать в регион, ознакомиться с ситуацией и после этого уже более структурно определиться с первыми шагами.

17 марта Путин также отправил в отставку по собственному желанию губернатора Смоленской области Алексея Островского, занимавшего пост более 10 лет. На его место президент назначил бывшего директора департамента регионального развития правительства РФ Василия Анохина. Преемник Островского, по словам российского лидера, обладает большим опытом в правительственной работе.