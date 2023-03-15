Назначен новый глава Чукотки Путин назначил замглавы кабмина ЛНР Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотки

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Президент России Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба Кремля. Кузнецов до назначения на новую должность занимал пост первого заместителя председателя правительства Луганской Народной Республики. Бывшего главу региона Романа Копина освободили от должности по собственному желанию.

Назначить Кузнецова Владислава Гариевича временно исполняющим обязанности Губернатора Чукотского автономного округа до вступления в должность лица, избранного Губернатором Чукотского автономного округа, — сказано в указе президента.

Кузнецов поблагодарил главу государства по видео-конференц-связи и пообещал «служить Родине и быть полезным в регионе». Путин подчеркнул, что новый исполняющий обязанности главы Чукотки обладает достаточным опытом, чтобы работать на участке с большим объемом ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии открытия Года педагога и наставника в регионе призвал внедрять умные технологии в детских садах и школах для развития детей. Он пояснил, что качественная подготовка дошкольников облегчит их последующее обучение. Губернатор отметил, что сейчас воспитателям и педагогам необходимо постоянно находиться в поисках новых решений. По его словам, это позволит российским школьникам быть конкурентоспособными.