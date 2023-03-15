Губернатор Подмосковья призвал внедрять в детских садах умные технологии Губернатор Подмосковья Воробьев призвал внедрять в детских садах и школах умные технологии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В детских садах и школах для развития детей необходимо внедрять умные технологии, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии открытия Года педагога и наставника в регионе. Он пояснил, что качественная подготовка дошкольников облегчит их последующее обучение, сообщает «360».

Наверное, здесь присутствуют те, и я один из них, у кого в детском саду кроме акварели и пластилина, а также ведра с песком мало что было дополнительно. Сейчас мы часто можем видеть не только компьютер, но и технологии воспитания детей уже с дошкольного возраста, — отметил Воробьев.

Губернатор отметил, что сейчас воспитателям и педагогам необходимо постоянно находиться в поисках новых решений. По его словам, это позволит российским школьникам быть конкурентоспособными. Воробьев уточнил, что многие ученики сейчас увлекаются программированием и робототехникой, в чем им нужно посодействовать. Он порекомендовал ознакомиться с возможностями, которые предлагает искусственный интеллект.

Сейчас мы на пороге еще одной мощной революции, очередного прорыва — искусственный интеллект. Если кто-то не до конца разобрался или не прочитал достаточно информации и книг про это новое в нашей жизни, я рекомендую это сделать, потому что это поменяет жизнь, — подчеркнул губернатор.

Профессор РАНХиГС Александр Щербаков ранее предупредил об опасности нейросетей, которые создают готовый продукт, для образования. По его словам, из-за развития искусственного интеллекта студенты перестанут мыслить самостоятельно.