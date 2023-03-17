Путин похвалил только что назначенного губернатора Смоленской области Экс-глава департамента регионального развития Анохин стал губернатором Смоленской области

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Бывший директор департамента регионального развития правительства Российской Федерации Василий Анохин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Указ подписал президент Владимир Путин, который встретился сегодня с назначенным губернатором, передает РИА Новости. Путин отметил большой опыт Анохина в правительственной работе и пожелал ему удачи.

Василий Николаевич, у Вас очень хороший, действительно, опыт работы в правительстве Российской Федерации, причем на таких важнейших направлениях как жилищно-коммунальное хозяйство, стройка, а в последнее время Вы директор департамента регионального развития правительства Российской Федерации, — заявил Путин.

Также президент предупредил, что вновь встретится с Анохиным, когда тот сделает первые шаги на новой службе.

Ранее стало известно, что Путин назначил военным прокурором объединенной группировки войск генерал-майора Алексея Найду. Эту должность ему доверили на пятилетний срок. Ранее он был военным прокурором Черноморского флота.