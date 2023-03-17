Путин назначил Найду военным прокурором Объединенной группировки войск

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором объединенной группировки войск генерал-майора Алексея Найду, следует из опубликованного указа главы государства. Найду назначен на эту должность на пятилетний срок и освобожден от ранее занимаемой должности военного прокурора Черноморского флота.

Назначить на пятилетний срок генерал-майора юстиции Найду Алексея Васильевича военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности, — говорится в указе.

14 марта в Совете Федерации поддержали назначение Найды на должность военного прокурора Объединенной группировки войск.

Военная прокуратура Объединенной группы войск была создана специально для правовой защиты военнослужащих, принимающих участие в СВО. До этого ее возглавлял Александр Рушкин. Ранее он проходил службу в военных прокуратурах Приволжского, Сибирского, Ленинградского военных округов, Балтийского и Тихоокеанского флотов, занимал должности от следователя до военного прокурора Тихоокеанского флота.

В ноябре 2022 года на Украине бывшего военного прокурора Крыма заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Обвиняемого объявили в розыск, его имя не называется, но известно, что ему было присвоено звание генерал-майора юстиции России.