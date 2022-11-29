На Украине бывшего военного прокурора Крыма осудили за госизмену

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На Украине бывшего военного прокурора Крыма заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену, сообщается в Telegram-канале офиса украинского генерального прокурора. Обвиняемого объявили в розыск. Его фамилия не называется.

При публичном обвинении прокуратуры автономии к 12 годам лишения свободы заочно приговорен бывший военный прокурор Крымского региона за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины), — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обвиняемый с 2012 по 2014 год был военным прокурором Крыма. В марте 2014 года он перешел на службу в военную прокуратуру Черноморского флота РФ, заняв там должность заместителя прокурора, ему было присвоено звание генерал-майора юстиции России.

Ранее СБУ предъявила обвинения пяти чиновникам Херсонской области и Луганской Народной Республики. Они обвиняются в организации референдумов, выдаче российских паспортов, мобилизации и внедрении российских стандартов в систему образования.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в сентябре заявила, что жителям украинских территорий, находящихся под контролем Вооруженных сил РФ, будет грозить уголовное наказание за участие в референдуме об объединении с Россией. По ее словам, наказание может составить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Она также подчеркнула, что Запад не признает итоги подобных референдумов.