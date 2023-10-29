Ряженые омоновцы задержали бизнесменов, но сами оказались в полиции В Петербурге задержали 21 мужчину после розыгрыша с лжеомоновцами на улице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в отделение полиции доставили 21 мужчину, среди которых оказались предприниматели и граждане, одетые в форму ОМОН, передает «Фонтанка». Местный житель решил организовать розыгрыш для своих товарищей-бизнесменов и нанял фейковый отряд силовиков. Люди в масках положили на асфальт на 1-й Советской улице более десяти участников встречи. Но тут же на место прибыли настоящие полицейские.

Инцидент произошел поодаль от Московского вокзала. Там мужчины собрались, чтобы вместе отправится на лекцию наставника. В момент лжеомоновцы выбежали из припаркованного рядом авто и повалили участников встречи на асфальт.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Из микроавтобуса изъяли две рубашки с атрибутикой ОМОН, фуражку и четыре куртки с надписью «ОМОН». Среди задержанных оказался ранее судимый за убийство и за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Также в отдел полиции прибыл 27-летний владелец агентства, предоставляющего услуги подобного рода.

Ранее руководитель фирмы, оказывающей подобные услуги с розыграшами, Сергей Оперов в комментарии NEWS.ru утверждал, что под каждый заказ пишется отдельный сценарий. По его словам, актеры работают на грани, чтобы люди остались довольны и не получили психологическую травму.