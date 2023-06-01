Глава Шебекино рассказал о звонке Путина с предложением о помощи

Фото: vk.com/zhdanov_vn

Владимир Жданов

Глава подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ города Шебекино в Белгородской области Владимир Жданов сообщил, что 1 июня ему позвонил президент России Владимир Путин и поинтересовался, какая нужна помощь. Мэр отметил, что ему приятно такое внимание к городу со стороны президента, передает РИА Новости.

Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Я ему доложил сложившуюся обстановку, рассказал о наших действиях, планах. Он меня поблагодарил, и мы продолжили работу. <...> Мне показалось так: президент настолько владеет ситуацией, понимает, что происходит. Первое, о чем он спросил, — какая нужна помощь. Было очень приятно, наш президент с нами, — заявил Жданов.

Город Шебекино подвергается массированному обстрелу с ночи 1 июня. К утру из города начали эвакуировать местных жителей.

Волонтер добровольной народной дружины Евгений Бакало рассказывал, что днем 1 июня в Шебекино почти не осталось людей. В городе были слышны взрывы, много разбитых машин, а на жилых домах видны следы от попадания ракет. Волонтер также рассказал, что самостоятельно на своей машине вывозил из Шебекино людей.