Пожар в ТЦ «Мега Химки» локализовали Спасатели локализовали пожар в ТЦ «Мега Химки» на площади 7000 квадратных метров

Фото: Соколова Дарья/ТАСС

Спасатели смогли локализовать пожар в торговом центре «Мега Химки» на площади в семь тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram. По данным ведомства, на месте происшествия работают более 70 человек и 20 единиц техники.

Пожар локализован в 08:25 на площади семь тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении МЧС.

Тем временем очевидцы продолжают публиковать кадры с места происшествия. По ним видно, что здание сгорело почти дотла.

Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре «Мега Химки» около шести утра. В тушении были задействованы 30 человек и девять единиц техники. Кровля загорелась на площади 150 метров. Как сообщили в МЧС, в результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. К тушению огня планируют привлечь авиацию.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, пожар мог возникнуть в результате поджога. По сведениям Telegram-канала «Звезда», возможной причиной пожара может быть продукция в отделе лакокрасочных изделий.