Пожар на резервуарах с топливом под Брянском потушили

Фото: Соцсети

Пожар на дизельном комбинате в Суражском районе Брянской области, где загорелись резервуары с топливом, полностью потушен, сообщили в МЧС. Огонь распространился на площади в четыре тысячи квадратных метров, передает РИА Новости.

Пожар полностью ликвидирован, — заявили в ведомстве.

О локализации возгорания прежде в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз. Он отметил слаженную и оперативную работу пожарно-спасательных подразделений.

К тушению огня была привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что причиной пожара могло стать попадание неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотника. По данным газеты, перед пожаром поступило сообщение о взрыве.