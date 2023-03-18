Пожар на химзаводе в подмосковном Долгопрудном потушен

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила, что возгорание на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности «Тонкий органический синтез» в подмосковном Долгопрудном ликвидировано. По информации ведомства, в результате ЧП есть один пострадавший.

Всего в ликвидации пожара приняли участие 34 единицы спецтехники и 117 представителей экстренных служб.

О том, что в Московской области загорелся химический завод в Долгопрудном, ранее сообщил Telegram-канал «112». Пожару был присвоен третий ранг сложности. По предварительным данным, на территории промобъединения «Тонкий органический синтез» произошло возгорание цистерн с топливом.

Отмечается, что загорелся резервуар с маслом объемом 12 тысяч кубометров, он заполнен полностью. Вплотную стоят два таких же — пустой и наполовину полный. Был риск, что пламя перекинется на них. Площадь составила 50 квадратных метров, сообщает агентство со ссылкой на экстренные службы.

Ранее спасателям удалось локализовать пожар в Астраханском заповеднике спустя двое суток после того, как произошло возгорание. Представители особо охраняемой территории сообщили, что пройденная огнем площадь, по предварительным данным, составила около 12 тысяч гектаров.