В Сеть попало видео мощного взрыва в Белгородской области

Фото: shutterstock

В Сети появилось видео с взрывом, который, предположительно, прогремел после ночной работы средств ПВО в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. Что именно сдетонировало, остается неизвестным. По данным РИА Новости, в ночь на 17 февраля в небе над Белгородом прогремели семь взрывов, возможно, в городе сработала ПВО.

Ух, е! <...> Пацаны, я это заснял!!! — говорит очевидец на видео, едва сдерживая эмоции.

На видео показаны взрыв и яркая вспышка, озарившая небо. В Telegram-канале Shot уточнили, что ролик сняли в поселке Крутой Лог. По версии Shot, сдетонировала противотанковая граната, которая могла упасть на землю со сбитого беспилотника ВСУ.

Похожая вспышка показана в другом ролике, предположительно, также снятом в Белгороде.

Взрывы, как сообщали, были слышны в центре Белгорода около полуночи, продолжались около 10 минут с интервалами и были разной громкости, — как тихие, так и очень громкие. Дрожали стекла в домах, у машин срабатывали сигнализации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ по селу Вознесеновка 16 февраля известно об одном пострадавшем. Помощь мужчине с легкой контузией оказали на месте, от госпитализации он отказался.