Напавший на полицейских с ножом житель Уфы попал на видео Появилось видео с мужчиной, напавшим с ножом на полицейских в Уфе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Появилось видео с мужчиной, который напал с ножом на полицейских в Уфе, сообщил портал UFA1.RU. На опубликованных кадрах нападавший ходит из стороны в сторону и периодически приставляет нож к своему горлу.

Он ходил, сам с собой разговаривал, нож то доставал, то прятал. А когда полиция подошла, начал к горлу подставлять нож, — заявил очевидец происшествия.

По его словам, мужчина напал на полицейских с ножом, когда они с психологом прибыли на место происшествия. После этого силовики открыли огонь.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на улице Карла Маркса в Уфе мужчина с ножом напал на полицейского и успел ранить его. По предварительным данным, злоумышленника задержали с применением табельного оружия, у него обильная кровопотеря.

Очевидцы инцидента заявили, что подозрительного мужчину заметили еще утром в парке, куда и вызвали стражей правопорядка. Сначала им показалось, что оперативники смогли наладить контакт с мужчиной, они вышли с ним из парка после непродолжительной беседы. В Минздраве уточнили, что в больницу обратились два оперативника, один из них отказался от госпитализации. Характер ранений второго полицейского не уточняется, заявляется о ножевых ранениях.