«Ходил кругами»: очевидцы рассказали о нападении с ножом на полицейского SHOT: разговаривавший сам с собой житель Уфы с ножом напал на полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что на улице Карла Маркса в Уфе мужчина с ножом напал на полицейского и успел ранить его. По предварительным данным, злоумышленника задержали с применением табельного оружия, у него обильная кровопотеря на фоне других повреждений.

Как сообщает канал со ссылкой на очевидцев, сначала горожанин ходил кругами по улице, он разговаривал сам с собой, все это время в его руке был нож. По информации Telegram-канала, он набросился на находившихся рядом сотрудников полиции. Канал уточнил, что при атаке пострадал один полицейский, сам злоумышленник также был ранен при задержании, всех госпитализировали в оперативном порядке.

UFA1.RU со ссылкой на Минздрав сообщил, что в больницу обратились два оперативника, один из них отказался от госпитализации. Характер ранений второго полицейского не уточняется, заявляется о ножевых ранениях. Собеседники издания, ставшие очевидцами инцидента, заявили, что подозрительного мужчину заметили еще утром в парке, куда и вызвали стражей правопорядка. Сначала им показалось, что оперативники смогли наладить контакт с мужчиной, они вышли с ним из парка после непродолжительной беседы.

Вдруг он рванул, побежал по улице, один полицейский его догнал, а тот развернулся и ударил его ножом, минимум раза два, — рассказал очевидец.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео после задержания подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково, в результате которого был убит один сотрудник правоохранительных органов. При обыске был обнаружен схрон оружия. На кадрах криминалисты изучают его содержимое. Изъяты автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, а также контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотиками.