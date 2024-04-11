Следственный комитет России опубликовал видео после задержания подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково. Правоохранители обнаружили схрон оружия. На кадрах криминалисты изучают его содержимое. Изъяты автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, а также контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотиками.
По данным следствия, 7 апреля полицейские проводили операцию по задержанию наркодилеров в подмосковном Щелково. Подозреваемый выстрелил не менее шести раз в сторону правоохранителей, один из них скончался. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле с места происшествия, он двигался в сторону Санкт-Петербурга по трассе М11. Василия Бурякова нашли и задержали в Тверской области спустя четыре дня. Он признал свою вину.
По данным Telegram-канал SHOT, в тайнике у байкера нашли восемь килограммов мефедрона, упаковку с экстази и несколько брикетов гашиша. Все вещи направлены на экспертизу.
Тем временем сестра погибшего полицейского рассказала, что ее брат участвовал в СВО. Она сообщила, что погибший работал в полиции уже много лет, а после возвращения со спецоперации продолжил службу.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.