СК показал схрон с оружием байкера, подозреваемого в расстреле полицейских

Фото: t.me/sledcom_press

Следственный комитет России опубликовал видео после задержания подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково. Правоохранители обнаружили схрон оружия. На кадрах криминалисты изучают его содержимое. Изъяты автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, а также контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотиками.

По данным следствия, 7 апреля полицейские проводили операцию по задержанию наркодилеров в подмосковном Щелково. Подозреваемый выстрелил не менее шести раз в сторону правоохранителей, один из них скончался. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле с места происшествия, он двигался в сторону Санкт-Петербурга по трассе М11. Василия Бурякова нашли и задержали в Тверской области спустя четыре дня. Он признал свою вину.

По данным Telegram-канал SHOT, в тайнике у байкера нашли восемь килограммов мефедрона, упаковку с экстази и несколько брикетов гашиша. Все вещи направлены на экспертизу.

Тем временем сестра погибшего полицейского рассказала, что ее брат участвовал в СВО. Она сообщила, что погибший работал в полиции уже много лет, а после возвращения со спецоперации продолжил службу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.