Сестра убитого в Подмосковье полицейского рассказала о брате Сестра погибшего под Москвой полицейского рассказала. что он участвовал в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сестра убитого в Подмосковье полицейского Анна Рассказова рассказала, что ее брат участвовал в СВО. В интервью «360» она сообщила, что погибший работал в полиции уже много лет, а после возвращения со спецоперации продолжил службу.



По данным канала, у него остались две дочери. По словам сестры погибшего, он был добрым, хорошим человеком и всегда был готов прийти на помощь.

Нападение на полицейских в подмосковном Щелково произошло накануне. По данным Telegram-канала «112», силовики караулили закладчика на границе Фряново и Черноголовки, до этого был найден тайник с мефедроном весом около двух килограммов. Оперативник и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотиком. Когда появился дилер, полицейские решили произвести задержание, но попали под огонь.

Один из полицейских скончался от полученных огнестрельных ранений. Второй сотрудник правоохранительных органов находится в больнице. Врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

Telegram-канал SHOT сообщил, что правоохранительные органы разыскивают черный мотоцикл Honda по делу о нападении на полицейских в Московской области. По его данным, информация о задержании возможного подозреваемого в Тверской области по имени Филипп Ж. оказалась фейком — мотоциклист, который подозревается в вооруженном нападении на силовиков, продолжает скрываться.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.