Гашиш и мефедрон нашли в тайнике байкера после нападения на полицейских SHOT: килограммы наркотиков нашли в гараже расстрелявшего полицейских байкера

Фото: t.me/sledcom_press

Восемь килограммов мефедрона, упаковку с экстази и несколько брикетов гашиша нашли в тайнике мотоциклиста Василия Бурякова, который застрелил полицейского и ранил еще одного стража правопорядка в подмосковном Щелково, сообщил Telegram-канал SHOT. По полученным данным, также в гараже помимо наркотиков был обнаружен внушительный арсенал.

Уточняется, что при обысках оперативники изъяли автомат Калашникова, пистолет Макарова, множество патронов и глушитель. Канал также сообщил, что мужчину, задержанного в лесах Тверской области, везут в Москву на допрос.

По данным следствия, 7 апреля полицейские проводили операцию по поимке наркодилеров в подмосковном Щелково. Двое стражей порядка заметили подозреваемого и хотели задержать его, но он оказал активное сопротивление. Мужчина выстрелил не менее шести раз в сторону правоохранителей, один из них скончался. После этого подозреваемый скрылся на мотоцикле в сторону Санкт-Петербурга.

В Тверской области спустя четыре дня после расстрела полицейских задержали подозреваемого Василия Бурякова. Он признал свою вину.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.