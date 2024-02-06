Появилось видео с места взрыва газа в сочинской пекарне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Kub Mash опубликовал видео с места взрыва газа в пекарне рядом с магазином «Магнит» в Сочи. На кадрах показана работа спасателей.

По данным канала, в результате взрыва пострадали трое человек, их госпитализировали.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной ЧП могло стать несоблюдение правил безопасности. По информации канала, трех человек доставили в больницу с ожогами третьей, четвертой и пятой степени.

По данным МЧС, в пункте быстрого питания на улице Тимирязева в Центральном районе Сочи произошел взрыв газовоздушной смеси. Обошлось без жертв. В ведомстве уточнили, что несущие конструкции здания при взрыве повреждены не были. На место направили 23 человека и восемь единиц техники.

В пресс-службе «Магнита» сообщили, что взрыв произошел в соседнем с супермаркетом помещении, в котором располагалась шашлычная. Представители торговой сети указали, что никто из покупателей и сотрудников не пострадал, в настоящее время магазин закрыт, на месте работают правоохранители и спасатели.

Ранее в Севастополе в одном из жилых домов по улице Леваневского произошел взрыв, предположительно газового баллона, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в доме обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, никто не пострадал.