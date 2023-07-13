Появилось видео уничтожения дроном-камикадзе американской БМП Bradley «РВ»: момент уничтожения БМП Bradley российским дроном-камикадзе попал на видео

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео уничтожения российскими военными бронемашины американского производства M2 Bradley в зоне проведения спецоперации. По данным канала, БМП атаковали при помощи беспилотника-камикадзе на Запорожском направлении.

На опубликованном видео с камеры FPV-дрона видно, как аппарат пролетает над пересеченной местностью. Впереди него по грунтовой дороге движется техника противника. Оператор направляет беспилотник к цели, во время взрыва запись прерывается.

По информации канала, атаку осуществили бойцы 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й армии ВС РФ. Их позиции находятся на участке линии соприкосновения, где украинские войска предпринимают многочисленные попытки прорвать оборону в рамках контрнаступления.

Ранее также распространилось видео с трофейной БМП M2 Bradley, которую российские военные захватили в боях на Краснолиманском направлении в северной части ДНР.

Бронемашина не получила серьезных повреждений в ходе противостояния, однако самостоятельно передвигаться не могла. Поэтому военнослужащие решили вывезти ее с поля боя на буксире при помощи тягача МТ-ЛБ.