Появилось видео из последнего района Артемовска, который обороняли ВСУ В РИА Новости опубликовали кадры из последнего района Артемовска под контролем ВСУ

Фото: РИА Новости

Разрушенные дома в Артемовске

В РИА Новости показали кадры из района «Самолет» в Артемовске, который до последнего находился под контролем ВСУ. На кадрах видно, что в черте района от зданий остались одни руины. На одном из полуразрушенных строений развевается флаг РФ. По словам российского бойца, он был водружен 20 мая по завершении операции в городе.

Да, вчера, как только взяли девятиэтажки, установили наш флаг. Ну чтобы всему миру показать — это наша земля, а не каких-то там нацистов, — сказал российский военнослужащий.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска. Позднее эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России.

При этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский опроверг взятие Артемовска российскими войсками. По словам Никифорова, на вопрос о том, потерян ли город, украинский лидер ответил: «Думаю, нет».