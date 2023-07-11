Появились подробности о подозреваемом в убийстве капитана-подводника СК: у подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого обнаружили пистолет с глушителем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При задержании у 64-летнего Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, обнаружили пистолет с глушителем, сообщается в Telegram-канале СК России. Из этого оружия, по предварительным данным, был застрелен чиновник.

В качестве подозреваемого в убийстве <...> Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство, — говорится в сообщении СК.

Опубликованы видеокадры задержания предполагаемого убийцы.

По данным Telegram-канала Baza, в прошлом Денисенко возглавлял Федерацию каратэ Украины.

Telegram-канал Kub Mash пишет, что клуб «Скиф», президентом которого являлся Денисенко, регулярно собирал средства для помощи ВСУ. Последняя фотография с подозреваемым в убийстве в соцсетях клуба датирована 18 октября 2022 года и была опубликована в контексте открытия чемпионата по каратэ-до на Украине.

По данным канала, предполагаемый киллер проживал в городе Буче Киевской области. Согласно информации Kub Mash, Денисенко задержали на съемной квартире в Туапсе.

По данным Telegram-канала «112», оперативникам удалось отследить маршрут подозреваемого по записям с камер наблюдения. По информации канала, после убийства подозреваемый преодолел путь в 185 км из Краснодара в Туапсе, где он планировал скрываться от полиции на съемной квартире.

«112» пишет, что Денисенко поехал в Туапсе не случайно. Предположительно, в этом городе проживает его 28-летняя дочь. Следователям предстоит допросить всех родственников задержанного и выяснить, были ли они осведомлены о планах мужчины.

Ранее родственники Ржицкого заявили, что он не участвовал в СВО. По данным Telegram-канала Baza, капитан 2-го ранга и командир подлодки «Краснодар» подал рапорт на увольнение из ВС РФ в декабре 2021 года. По информации канала, в августе 2022-го Ржицкого уволили, после чего он устроился на работу в администрацию Краснодара.

Ржицкого застрелили утром 10 июля недалеко от спорткомплекса «Олимп». По данным Telegram-канала SHOT, киллер, поджидавший жертву у стадиона, выпустил в него четыре пули.