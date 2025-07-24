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24 июля 2025 в 09:18

Появились новые детали погрома на кладбище с участием подростков

Устроивших погром на кладбище под Челябинском подростков передали психологам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подростков, устроивших погром на кладбище в Снежинске Челябинской области, передали психологам, сообщили в пресс-службе городской администрации. Там уточнили, что с несовершеннолетними и их семьями проводится комплексная работа. Глава города Андрей Пульников взял ситуацию на личный контроль.

В настоящее время ведется комплексная работа с семьями подростков с привлечением специалистов социальных служб и психологов. Главная задача — понять причины произошедшего и провести профилактические меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов, — говорится в заявлении.

Администрация Снежинска обратилась к горожанам с призывом бережно относиться к местам памяти. Жителей города также попросили незамедлительно сообщать обо всех актах вандализма.

Ранее появилась информация, что толпа подростков разгромила десятки могил в поселке Ближний Береговой Челябинской области. На опубликованных в Сети кадрах можно заметить, что многие памятники были разбиты, а столики вырваны из земли.

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