Появились новые детали погрома на кладбище с участием подростков Устроивших погром на кладбище под Челябинском подростков передали психологам

Подростков, устроивших погром на кладбище в Снежинске Челябинской области, передали психологам, сообщили в пресс-службе городской администрации. Там уточнили, что с несовершеннолетними и их семьями проводится комплексная работа. Глава города Андрей Пульников взял ситуацию на личный контроль.

В настоящее время ведется комплексная работа с семьями подростков с привлечением специалистов социальных служб и психологов. Главная задача — понять причины произошедшего и провести профилактические меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов, — говорится в заявлении.

Администрация Снежинска обратилась к горожанам с призывом бережно относиться к местам памяти. Жителей города также попросили незамедлительно сообщать обо всех актах вандализма.

Ранее появилась информация, что толпа подростков разгромила десятки могил в поселке Ближний Береговой Челябинской области. На опубликованных в Сети кадрах можно заметить, что многие памятники были разбиты, а столики вырваны из земли.