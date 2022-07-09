Появились кадры из поезда, перед которым сработало взрывное устройство Появились кадры из поезда в Брянской области, перед которым сработало взрывное устройство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появилось видео, снятое из кабины грузового поезда в Брянской области, перед которым сработало взрывное устройство, передает Telegram-канал Readovka. На кадрах видны осколки разбившегося стекла.

9 июля на перегоне Робчик — Песчанки в 80 километрах от границы перед поездом, следовавшим из Гомеля в Брянск, сработало взрывное устройство. У машиниста в кабине выбило стекла, в результате инцидента никто не пострадал. Состав направили на техосмотр в город Унеча.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на территорию Брянской области зашла группа украинских диверсантов. Разведчики проникли на территорию России со стороны населенного пункта Подывотье под Брянском. Предположительное место дислокации диверсантов ВСУ обстреляли из гранатометов и гаубиц.