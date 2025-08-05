Появились кадры ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон» МВД представило кадры ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон» в Тульской области

Управление МВД России по Тульской области опубликовало в Telegram-канале кадры с места ДТП на трассе М-4 «Дон». Авария произошла на 228-м километре федеральной дороги. Автобус врезался в опору пункта взимания платы.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон», — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла в 07:10 по московскому времени, когда автобус, предварительно, следовал из Луганска в Москву. В транспортном средстве находилось 48 пассажиров. По предварительным данным, пострадало более 30 человек, включая четверых детей. Данных о жертвах не представлено.

Предположительной причиной ДТП стал сильный туман на этом участке трассы. Сотрудники ГАИ предпринимают меры для устранения последствий аварии.

Ранее женщина за рулем иномарки без водительских прав устроила смертельное ДТП в Новосибирской области. Авария произошла на 57-м километре трассы К-17P Новосибирск — Кочки — Павлодар. Водитель потеряла управление, съехала в кювет и врезалась в расположенный там столб.