Потушивший Вечный огонь в Пермском крае подросток попал под суд

Подростка, который потушил Вечный огонь в Пермском крае, будут судить по статье о реабилитации нацизма, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Отмечается, что молодой человек полностью признал вину. По указанной статье ему может грозить штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Житель обвиняется в реабилитации нацизма. <…> Дело направлено в суд, — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 7 мая 2025 года. 17-летний юноша в пьяном виде потушил Вечный огонь и разбросал цветы, лежавшие рядом с монументом.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор пятерым молодым людям, в том числе подросткам, по уголовному делу о надругательстве над установленными на домах копиями Знамени Победы. Их признали виновными в осквернении символа воинской славы.

До этого в городе Кириши Ленинградской области с помощью снега потушили Вечный огонь на воинском мемориале. Преступление совершил 42-летний местный житель. Против него завели уголовное дело по статье «Осквернение мест, увековечивающих память погибших при защите Отечества».