Пятерых молодых петербуржцев осудили за осквернение памятных символов

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор пятерым молодым людям, в том числе подросткам, по уголовному делу о надругательстве над установленными на домах копиями Знамени Победы, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Их признали виновными в осквернении символа воинской славы.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Демьяна Шулькевича и несовершеннолетнего, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, пять эпизодов), Матвея Телякова, Михаила Горданова и несовершеннолетнего — ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (один эпизод), — сообщили в пресс-службе.

Наиболее строгое наказание — 3,5 года условно — получили двое: Демьян Шулькевич и один несовершеннолетний, признанные виновными в пяти эпизодах преступления. Еще троим, включая второго подростка, назначено по 1,5 года условно. Всем осужденным также временно запрещено администрировать сайты и публиковать материалы в интернете.

В суде установлено, что в мае-июне 2025 года группа молодых людей сговорилась осквернить копии знамен на нескольких домах в разных районах города. Они срывали и срезали полотнища, после чего топтали их, разрезали и выбрасывали, снимая свои действия на камеру и публикуя фото в мессенджере Telegram. Фигуранты вину признали, но отказались от дачи показаний. Уголовное преследование шестого участника приостановлено, так как он отправился в зону СВО.

Ранее женщина потушила Вечный огонь венком с цветами в Серове Свердловской области. После инцидента она скрылась, полицейские проводят проверку.