Россиянка потушила Вечный огонь цветами в одном из городов Женщина потушила Вечный огонь венком с цветами в Серове Свердловской области

Женщина потушила Вечный огонь венком с цветами в Серове Свердловской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале. После инцидента она скрылась, полицейские проводят проверку.

21 января <…> женщина подошла к памятнику, взяла венок с цветами и положила его на Вечный огонь, затушив им пламя, после чего скрылась, — говорится в сообщении.

Ранее в городе Кириши Ленинградской области с помощью снега потушили Вечный огонь на воинском мемориале. Преступление совершил 42-летний местный житель. Против него завели уголовное дело по статье «Осквернение мест, увековечивающих память погибших при защите Отечества».

До этого в Сети появилось видео допроса двух мужчин, которые потушили Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. На опубликованных в Сети кадрах также показан инцидент, произошедший в ночь на 1 октября. Задержанные признали свою вину.

Кроме того, в Челябинской области искали вандалов, приготовивших яичницу на Вечном огне. Мемориал «Защитникам Отечества» оказался поврежден, рядом также нашли обугленный шпагат.