Пострадавшим от пожаров семьям в Омской области пообещали по 50 тыс. рублей

Пожар в Называевске Омской области / Фото Алексей Мальгавко/РИА Новости

Семьи жителей Омской области, пострадавшие от пожаров, получат из бюджета региона по 50 тысяч рублей, заявил заместитель губернатора области Валерий Бойко во время совещания в Красноярске. По его словам, которые приводит ТАСС, мэрия Омска дополнительно выплатит по 25 тысяч рублей на человека, администрации районов — по 10 тысяч рублей на человека.

Материальная помощь из муниципальных бюджетов всех семи муниципальных районов — по 10 тысяч рублей на каждого человека, сегодня списки подготовлены. В городе Омске — это 48 человек по 25 тысяч рублей на человека. Кроме этого, из областного бюджета выплатят по 50 тысяч рублей на семью, — сказал Бойко.

Сейчас в населённых пунктах Омской области работают комиссии, которые оценивают нанесённый ущерб. По каждой пострадавший семье губернатору региона будут представлены предложения.

6 и 7 мая в Омской области произошли масштабные пожары. От огня пострадали деревня Верблюжье Саргатского района, посёлок Новоалександровка, село Азово, деревня Барсуковка Любинского района, деревня Петровка, садоводческое товарищество «Радист-1» в посёлке Ростовка.

Один из самых мощных пожаров произошёл в Называевске. По предварительным данным, причиной стало замыкание в трансформаторной будке. Огонь быстро перекинулся на здания. Позже в МЧС объявили о ликвидации возгорания.