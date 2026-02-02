Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 00:25

Постояльцев интерната в Прокопьевске заставляют работать с пяти утра

РИА Новости: постояльцев интерната в Прокопьевске привлекали к работе персонала

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Постояльцы интерната в Прокопьевске в Кемеровской области, где ранее скончались девять человек, вынуждены выполнять работу санитаров из-за дефицита персонала, рассказала РИА Новости сотрудница учреждения. По ее словам, их будят рано утром, чтобы они помогали ухаживать за лежачими больными.

На втором этаже четвертого корпуса находятся ходячие (постояльцы. — NEWS.ru), которые сами ходят в столовую и передвигаются по территории. Их привлекают к работам, потому что санитаров не хватает, — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что в учреждении очень холодно, персонал по ночам ходит в бушлатах. Постояльцы же мерзнут. Некоторых при этом привязывают к кроватям, чтобы они не могли перемещаться по территории пансионата.

29 января стало известно, что причиной смерти пациентов ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», стал грипп А. Следственный комитет по Кемеровской области сообщил, что это стало возможным из-за нарушения санитарных правил.

Тем временем выяснилось, что в психоневрологическом интернате Прокопьевска, печально известном после гибели девяти пациентов в январе, продолжают фиксировать новые нарушения. Юрист и правозащитник Алексей Мухин отметил, что люди там подвергаются жестокому обращению и фактически незаконному лишению свободы.

Прокопьевск
пансионаты
постояльцы
пациенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный кулак России: почему Европа до дрожи боится Балтийского флота
Россия собирается расширить авиасообщение с одной страной
Трамп рассказал, как решил бы финансовые проблемы ООН
Съемное жилье и отсутствие денег: Долина рассказала о жизни после скандала
В Госдуме рассказали о заключении мира между РФ и Японией
Постояльцев интерната в Прокопьевске заставляют работать с пяти утра
В Иране обнародовали имена почти трех тысяч погибших в ходе протестов
«Это наша земля»: Россия заставит Японию признать правду о Курилах
В Европе отреагировали на заявление Каллас о переговорах с Россией
«Без перекладывания ответственности»: глава МИД Франции о контактах с РФ
На Кубани фрагменты БПЛА упали на территорию частного дома
ПВО уничтожила десятки беспилотников ВСУ в разных регионах России
Стало известно, почему ВСУ боятся боевых действий в лесу под Сумами
В Белгородской области дрон ВСУ уничтожил грузовик и тяжело ранил водителя
Еще два аэропорта на Кавказе закрылись
Житель Новой Москвы нашел в упаковке рыбы опасное вещество
Развод с Бероевым, измена, критика Богомолова: как живет Ксения Алферова
Зеленский рассказал, когда украинские переговорщики отправятся в Абу-Даби
«Я бы умерла»: Долина раскрыла, как смогла пережить ситуацию с квартирой
БПЛА ВСУ повредили многоэтажку в Славянске-на-Кубани
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.