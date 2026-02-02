Постояльцев интерната в Прокопьевске заставляют работать с пяти утра РИА Новости: постояльцев интерната в Прокопьевске привлекали к работе персонала

Постояльцы интерната в Прокопьевске в Кемеровской области, где ранее скончались девять человек, вынуждены выполнять работу санитаров из-за дефицита персонала, рассказала РИА Новости сотрудница учреждения. По ее словам, их будят рано утром, чтобы они помогали ухаживать за лежачими больными.

На втором этаже четвертого корпуса находятся ходячие (постояльцы. — NEWS.ru), которые сами ходят в столовую и передвигаются по территории. Их привлекают к работам, потому что санитаров не хватает, — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что в учреждении очень холодно, персонал по ночам ходит в бушлатах. Постояльцы же мерзнут. Некоторых при этом привязывают к кроватям, чтобы они не могли перемещаться по территории пансионата.

29 января стало известно, что причиной смерти пациентов ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», стал грипп А. Следственный комитет по Кемеровской области сообщил, что это стало возможным из-за нарушения санитарных правил.

Тем временем выяснилось, что в психоневрологическом интернате Прокопьевска, печально известном после гибели девяти пациентов в январе, продолжают фиксировать новые нарушения. Юрист и правозащитник Алексей Мухин отметил, что люди там подвергаются жестокому обращению и фактически незаконному лишению свободы.