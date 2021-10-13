Постановление о вакцинации обрушило доход фитнеса в Новосибирске

Ежедневный доход некоторых фитнес-центров в Новосибирске упал на 40% после постановления об обязательной вакцинации для работников определённых профессий и введения QR-кодов. В постановлении главного государственного санитарного врача по Новосибирской области было указано, QR-коды коснутся и фитнес-клубов, сообщает «Сиб.фм».

Представительница Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Новосибирской области Екатерина Панфёрова сообщила, что ожидает постановление губернатора, так как система доступа по QR-кодам используется для мероприятий от 500 человек, а в залы сразу столько не ходят.

Вместо того чтобы заниматься оперативной работой, наши кол-центры перегружены ответами на вопросы. Люди паникуют, пытаются понять, как будут проверять эти QR-коды, будут ли они вообще, могут ли они заморозить карту или сделать возврат за годовой абонемент, — рассказала Панфёрова.

Она добавила, что в фитнес-центрах в том числе восстанавливаются после болезни.

Ранее власти Новосибирской области приняли решение в вводе в регионе обязательной вакцинации для работников определённых профессий и систему QR-кодов. Это произошло из-за сохраняющейся напряжённой санитарно-эпидемиологической обстановки, а также из-за роста заболеваемости коронавирусом.