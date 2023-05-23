«Порезал горло»: очевидцы о нападении на последнем звонке в Иловле Очевидцы рассказали, что напавший на школьницу в Иловле одноклассник был неадекватен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьник, напавший с ножом на одноклассницу во время линейки в Иловле Волгоградской области, был неадекватен, рассказала NEWS.ru знакомая пострадавшей девочки. По ее словам, выпускники стояли и пели песню, в какой-то момент школьник приставил нож к горлу впереди стоящей ученицы.

Причин для этого не было, он просто неадекватный. Его сразу оттащили, девушка закричала, и ее сразу увели в школу, — рассказала знакомая пострадавшей школьницы.

Собеседница уточнила, что сейчас со школьницей все хорошо. По ее словам, девочке наложили швы, в настоящее время она дома.

Конечно, она в шоке, пытается отойти от ситуации, — добавила очевидица.

Ранее в поселке Иловля Волгоградской области ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом на линейке в честь последнего звонка. Лезвие задело девушку по касательной и нанесло непроникающее ранение. Девушке оперативно помогли учителя и медики.

До этого в Сочи ученик школы ударил одноклассника ножом-бабочкой за то, что он «немного задел» его, когда проходил мимо. Одна из учениц, на глазах которой это произошло, рассказала, что пострадавший сразу обратился в медицинский кабинет, откуда его выводили «почти синим».