Популярная игра сожгла телефон прямо в руках школьницы из Подмосковья В Дмитрове у школьницы в руках загорелся телефон

Школьница из подмосковного Дмитрова решила поиграть в популярный сетевой шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), после чего его смартфон начал дымить и загорелся, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации канала, инцидент произошел в школе №8.

Как сообщают журналисты, девочка запустила игру уже после занятий. В тот момент дети находились в раздевалке. Когда из смартфона повалил едкий дым, среди школьников началась паника. На кадрах с места событий можно увидеть, как девочка выносит дымящийся телефон из помещения. При этом другие дети пытаются отойти в сторону, пропуская ее.