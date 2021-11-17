Понасенков высказался о «расчленёнке» в Санкт-Петербурге
Историк Евгений Понасенков высказался о «расчленёнке» в Санкт-Петербурге
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:27, 17 ноября 2021
Евгений ПонасенковФото: maestro777Eugene777/facebook.com
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«Расчленёнка радует» читателей СМИ, потому что «других радостей в России не осталось», заявил публицист Евгений Понасенков. Также он назвал рекламой освещение подробностей убийств подобного рода, пишут «Невские Новости».
Петербург, действительно, держит марку, не сдаёт позиции. И расчленёнка радует новостные ленты и читателей, поскольку других радостей в России сегодня не осталось. Политика фактически под запретом, в культуре застой. Остаётся наблюдать, где больше расчленяют, — пояснил Понасенков.
По его мнению, активное освещение в СМИ дела историка Соколова, который убил и расчленил свою студентку, повлияло на сознание общественности и фактически сделало «рекламу» такому способу убийства.
Любая информация не проходит бесследно в сознании так называемых высших приматов. Это научно доказано, — резюмировал Понасенков.
Ранее полиция задержала сына пожилого мужчины, расчленённое тело которого было найдено в реке Смоленке в Санкт-Петербурге. По имеющимся данным, подозреваемый может быть причастен к убийству собственного отца. Останки погибшего были найдены в реке на Васильевском острове, они лежали в дорожной сумке. Там же был найден и паспорт 66-летнего мужчины, об исчезновении которого родственники заявили два дня назад. Тело нашёл рабочий, который укреплял набережную рядом с мостом Кораблестроителей. Известно, что пенсионер пропал 13 ноября. Уходя из своего дома в Выборгском районе, он сообщил дочери, что заедет к сыну, который проживает на Новосмоленской набережной. Утром отец не вернулся, дочь обратилась в полицию. Мужчину искали не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтёры.