Понасенков высказался о «расчленёнке» в Санкт-Петербурге

«Расчленёнка радует» читателей СМИ, потому что «других радостей в России не осталось», заявил публицист Евгений Понасенков. Также он назвал рекламой освещение подробностей убийств подобного рода, пишут «Невские Новости».

Петербург, действительно, держит марку, не сдаёт позиции. И расчленёнка радует новостные ленты и читателей, поскольку других радостей в России сегодня не осталось. Политика фактически под запретом, в культуре застой. Остаётся наблюдать, где больше расчленяют, — пояснил Понасенков.

По его мнению, активное освещение в СМИ дела историка Соколова, который убил и расчленил свою студентку, повлияло на сознание общественности и фактически сделало «рекламу» такому способу убийства.

Любая информация не проходит бесследно в сознании так называемых высших приматов. Это научно доказано, — резюмировал Понасенков.