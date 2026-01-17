Полуторагодовалая девочка вылетела из машины во время ДТП В Нижнем Тагиле непристегнутая девочка вылетела из авто в момент аварии

В Нижнем Тагиле во время ДТП непристегнутая полуторагодовалая девочка вылетела из окна автомобиля Nissan Micra, сообщили в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на региональную госавтоинспекцию. За рулем была 24-летняя девушка со стажем вождения менее года.

По информации канала, девушка не уступила дорогу, когда выезжала с прилегающей территории. В результате машина столкнулась с Subaru Legacy Outback. Второй машиной управлял 34-летний мужчина. Девочка из Nissan Micra получила серьезные травмы, ее доставили в больницу.

Ранее в Кемерово водитель автобуса умер прямо за рулем во время движения по маршруту. Скончавшемуся мужчине был 61 год. Точная причина его смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Пассажиры общественного транспорта в результате этого происшествия не пострадали.

До этого новосибирские спасатели оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса, который сломался в сильный мороз. Транспортное средство следовало из Каменогорска (Казахстан) в Новосибирск. В салоне находились 49 пассажиров. В сотрудничестве с администрацией их всех разместили в придорожном кафе, а автобус отбуксировали на парковку.