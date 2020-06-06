Поликлинику в Великом Новгороде проверят из-за врачей без масок

Глава Новгородской области Андрей Никитин распорядился провести проверку одной из коммерческих поликлиник в Великом Новгороде после жалобы одного из горожан на то, что врачи в медучреждении не носят маски, вопреки введённым из-за распространения коронавируса правилам.
Об этом РИА Новости
В областном надзорном ведомстве комментарий по жалобе на частную поликлинику давать не стали.
По данным регионального оперштаба, за время пандемии коронавируса в Новгородской области выявили 1634 случая COVID-19, из них 46 — за последние сутки. Жертвами инфекции стали девять человек, 437 пациентов выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал о жительнице Великого Новгорода с подтверждённой коронавирусной инфекцией, которая родила здорового ребёнка.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен