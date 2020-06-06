Поликлинику в Великом Новгороде проверят из-за врачей без масок

https://static.news.ru/photo/54e9ef64-a7de-11ea-a87c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Новгородской области Андрей Никитин распорядился провести проверку одной из коммерческих поликлиник в Великом Новгороде после жалобы одного из горожан на то, что врачи в медучреждении не носят маски, вопреки введённым из-за распространения коронавируса правилам.

Об этом РИА Новости рассказал представитель горадминистрации. Губернатор поручил провести проверку по обращению местного жителя управлению Роспотребнадзора по региону. Областные власти также уведомили о ситуации прокуратуру.

В областном надзорном ведомстве комментарий по жалобе на частную поликлинику давать не стали.

По данным регионального оперштаба, за время пандемии коронавируса в Новгородской области выявили 1634 случая COVID-19, из них 46 — за последние сутки. Жертвами инфекции стали девять человек, 437 пациентов выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о жительнице Великого Новгорода с подтверждённой коронавирусной инфекцией, которая родила здорового ребёнка.